القصور الملكية الكورية القديمة تستقبل أكبر عدد من الزوار

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صرحت هيئة التراث الثقافي الكورية اليوم بأن عدد زوار القصور الملكية القديمة وضريح "جونغ ميون" والمقابر الملكية في عصر مملكة "جوسون"، قد بلغ حوالي مليونين و364 ألف شخص في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعد رقما قياسيا غير مسبوق.وقال الهيئة إن هذا العدد زاد بنسبة 29% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغ مليونا و832 ألف شخص.أما عدد الزوار الأجانب فقد زاد بنسبة 24%، من 399 ألفا إلى 495 ألف زائر.وأرجعت الهيئة السبب في هذه الزيادة إلى جهود مركز آثار القصور والمقابر القديمة الذي انطلق في الأول من شهر يناير الماضي، بما في ذلك تنظيم جولات ليلية في قصر "تشونغ كيونغ"، وفتح بعض الأجزاء التي ظلت مغلقة في تلك المزارات.