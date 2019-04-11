اليابان تستعرض خطة لبناء سفارة جديدة في سيول

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قالت الحكومة اليابانية إن وزارة الخارجية تقوم بمراجعة وتعديل الخطط المتعلقة ببناء سفارة جديدة في سيول.وأدلى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بهذا التصريح في موجز صحفي دوري أمس الأربعاء عندما سُئِل عن القرار الذي اتخذته سيول بإلغاء تصريح بناء مبنى تم تعيينه ليصبح مقرًّا للسفارة اليابانية، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.وقد جاء قرار إدارة حيّ "جونغ نو" بعد حوالي 4 سنوات من الموافقة على خطة بناء السفارة اليابانية. وبموجب القوانين المحلية، يجب وضع الأساس في الأرض في غضون عام من منح التصريح، لكن الجانب الياباني لم يباشر خطة بناء السفارة الجديدة.ويقول بعض المراقبين إن الحكومة اليابانية قد تتخلى عن فكرة إعادة بناء السفارة الجديدة في الموقع السابق، نظرًا إلى أن تمثالًا برونزيًّا يرمز إلى ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي قد تم تنصيبه أمام الموقع مباشرة.كما أن الاستمرار في تنظيم المظاهرات الأسبوعية في أيام الأربعاء بالقرب من الموقع ربما دفع طوكيو إلى عدم مواصلة بناء السفارة.