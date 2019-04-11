الحكومة اليابانية تؤكد تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف - 35 إيه

أكدت السلطات العسكرية اليابانية أن إحدى مقاتلاتها من طراز "إف - 35 إيه F-35A" والتي فقدت خلال رحلة تدريبية، قد تحطمت.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، كشف وزير الدفاع "تاكيشي أويا" عن هذه التفاصيل في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، مؤكدًا العثور على أجزاء من ذيل الطائرة في البحر.وقد فُقِد الاتصال مع الطائرة في الساعة 7:27 من مساء الثلاثاء عندما كانت تحلق على بعد 135 كيلومترا إلى الشرق من مدينة "ميساوا" التي تقع في شمال شرق اليابان.وتعد هذه أول حادثة لتحطم طائرة من طراز "إف - 35 إيه" في العالم.الجدير بالذكر أن هذه المقاتلة تم تطويرها بشكل مشترك بين 9 دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، ويتم تزويد الجيل الخامس منها بصواريخ جو- جو وقنابل دقيقة التوجيه.وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لنشر ما مجموعه 105 من تلك المقاتلات، لكن وسائل الإعلام تتوقع أنها قد تتعيد النظر في تلك الخطة بعد الحادث.كما تخطط القوات الجوية الكورية الجنوبية أيضًا لشراء 40 طائرة من نفس الطراز بحلول عام 2021، وقد تم تسليم طائرتين منها إلى كوريا الشهر الماضي.