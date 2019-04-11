رئيس البرلمان يقترح السماح للبرلمان بترشيح رئيس الوزراء

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أكد رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" على ضرورة تعديل الدستور من أجل السماح للبرلمان بتقديم توصية بالمرشح لمنصب رئيس الوزراء.وخلال خطاب ألقاه بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء برلمان الحكومة الكورية المؤقتة خلال الحكم الاستعماري الياباني، أكد "مون" على أن تعديل الدستور الذي مر على صياغته 31 عامًا يعد واجبا على البرلمان.وأشار إلى أن العنصر الجوهري في التعديل الدستوري هو تحقيق اللامركزية في السلطة، بحيث يمكن للبرلمان أن يقدم توصية بعدد من الأشخاص لتولي منصب رئيس الوزراء، ومن ثم يختار الرئيس من بينهم.واقترح أيضا طرح هذه الفكرة للاستفتاء خلال الانتخابات العامة في العام القادم حتى تتمكن الإدارة القادمة من اختيار رئيس الوزراء على هذا النحو.وقد ناقشت الأحزاب السياسية سابقًا كيفية تعديل الدستور للحد من سلطات الرئيس، لكنها عجزت عن تضييق فجوة الخلافات فيما بينها.