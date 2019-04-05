الحزب الحاكم يتخذ إجراءات قانونية في الاتهامات الكاذبة ضد الرئيس

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون مزاعم كاذبة عن الرئيس "مون جيه إين" فيما يتعلق بتصريحاته حول حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت مقاطعة "كانغ وان".وقالت اللجنة الخاصة للحزب في بيان أمس الأربعاء إن نشر معلومات كاذبة وملفقة في خضم كارثة وطنية يخلق حالة من الفوضى الاجتماعية، ويعد جريمة خطيرة وعملًا إرهابيًّا، مشيرة إلى أنها عثرت على 89 حالة من مثل هذه الادعاءات الكاذبة في أعقاب الحرائق الضخمة في الأسبوع الماضي، بما في ذلك اتهام الرئيس بالفشل في إصدار التعليمات في الوقت المناسب، لأنه كان يشرب الخمر أو يتلقى حقنات بوتوكس.ووصف الحزب مثل هذه المعلومات بأنها "حيل سياسية وضيعة"، مؤكدا أنه سيقدم دعاوى تشهير رسمية بموجب قانون المعلومات والاتصالات والقانون الجنائي.