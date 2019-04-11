مون يصل إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع ترامب

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وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الولايات المتحدة، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووفقًا للمكتب الرئاسي، سيبدأ "مون" زيارته بالاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون"، ويليه اجتماع مع نائب الرئيس "مايك بنس" صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.ثم يعقد "مون" قمة ثنائية وموسعة مع "ترامب" لمدة ساعتين تقريبًا، قبل العودة إلى سيول في وقت متأخر من الجمعة.وتأتي زيارة "مون" في أعقاب القمة الثانية بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي انتهت دون اتفاق.وخلال لقائه مع "ترامب"، من المتوقع أن يحاول "مون" التوسط بين منهج "الصفقة الكبرى" لواشنطن، ومنهج "الصفقة المرحلية" لبيونغ يانغ.ومن المتوقع أن يدعو الرئيس "مون" الرئيس الأمريكي "ترامب" إلى زيارة سيول، وقد يدفع إلى عقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي بعد اجتماع الخميس.