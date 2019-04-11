بومبيو يجتمع مع وكالة الغذاء الدولية لمناقشة المساعدات إلى كوريا الشمالية

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التقى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، وناقشا مسألة تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الأربعاء إن الوزير بومبيو التقى مع "ديفيد بيسلي" أول من أمس الثلاثاء، لمناقشة مبادرات الوكالة الدولية لتقديم المساعدات الغذائية للأطفال والأمهات والمجتمعات المتضررة من الكوارث.وقالت الوزارة إن الجانبين عقدا محادثات حول الوضع الإنساني في دول مثل اليمن وفنزويلا.ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين من القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وسط توقف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن كوريا الشمالية تواجه نقصًا في الغذاء، في حين طالبت كوريا الشمالية بمساعدة وكالات الأمم المتحدة في فبراير الماضي.