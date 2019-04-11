كيم جونغ أون يؤكد أهمية مواجهة العقوبات

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شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أن بلاده بحاجة إلى توجيه "ضربة قوية" للقوات المعادية، التي تفرض العقوبات عليها، من خلال الاقتصاد الذي يعتمد على الذات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن "كيم" أدلى بهذا التصريح خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أمس الأربعاء، أي قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الرابعة عشر لمجلس الشعب الأعلى.وقال "كيم" إنه يتعين على كوريا الشمالية توجيه ضربة قوية للقوات المعادية المصممة على إسقاط البلاد بالعقوبات، من خلال دفع عملية بناء دولة اشتراكية إلى مستوى رفيع من الاعتماد على الذات، بقوتها الخاصة والتكنولوجيا والموارد التي تلائم ظروفها.وأضاف أن الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل هما أساس اشتراكية كوريا الشمالية، والشريان الدائم الذي يحدد مصير ثورته.وأشار "كيم" إلى قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في أواخر فبراير الماضي في هانوي، لكنه لم يذكر تعليقات معادية لواشنطن ولم يعلق على البرنامج النووي لبلاده.