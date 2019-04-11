بومبيو يترك المجال مفتوحًا قليلًا أمام تخفيف العقوبات

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إنه يرغب في ترك "مجال صغير" فيما يتعلق بالعقوبات على كوريا الشمالية، في حالة حدوث "تقدم جوهري" في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وفي حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، سُئِل الوزير عما إذا كان يوافق على عدم رفع العقوبات حتى تبرهن كوريا الشمالية على التزامها بنزع السلاح النووي بصورة كاملة ولا رجعة فيها وقابلة للتحقق.وأجاب الوزير أنه يريد ترك "مساحة صغيرة"، في إشارة إلى بعض المرونة في موقف واشنطن في المفاوضات مع بيونغ يانغ.لكنه أكد مجددًا أن نظام تنفيذ العقوبات والقرارات الأساسية لمجلس الأمن يجب أن تظل سارية حتى يتم الانتهاء من التحقق من نزع السلاح النووي، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.وقد جاءت هذه التصريحات قبل قمة الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وسط توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.