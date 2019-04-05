ترشيح الشاعرة الكورية كيم هيه سون لجائزة أدبية كندية

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اختير ديوان "السيرة الذاتية للموت" للشاعرة الكورية "كيم هيه سون" ضمن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجائزة "غريفين بويتري برايز" الأدبية الكندية، وهي جائزة مشهورة عالميا تُمنح للقصائد الممتازة من بين مختلف المجالات الأدبية.وكشفت لجنة تنظيم الجائزة مؤخرا عن القائمة النهائية بالقصائد المرشحة لجائزة هذا العام والمكونة من سبع قصائد عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وموقعها للتواصل الاجتماعي.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم السادس من يونيو.يذكر أن ديوان "السيرة الذاتية للموت" صدر في عام 2016، ويضم 49 قصيدة تحت موضوع "الموت في المجتمع الكوري"، ويلقى تقديرا كبيرا على الصعيد الدولي، بما في ذلك تأهله للدورة النهائية من جائزة "بِن أمريكا" الأدبية في أوائل هذا العام.