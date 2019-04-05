كوريا تنفق مليارين و350 مليون دولار على المساعدات الخارجية

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تبين أن كوريا الجنوبية قد أنفقت حوالي مليارين و350 مليون دولار في العام الماضي في تقديم المساعدات الخارجية.وحسب تقرير تضمن إحصاءات مؤقتة صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتلت كوريا المركز الخامس عشر من بين الدول الأعضاء التسع والعشرين في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة للمنظمة الدولية.وقد زاد حجم المساعدات الرسمية التي أنفقتها كوريا في العام الماضي بحوالي مائتي مليون دولار بالمقارنة مع العام الأسبق، كما زادت نسبة قيمة المساعدات مقابل إجمالي الدخل القومي من 0.14 % إلى 0.15 % خلال نفس الفترة.وتبين أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تنفق 0.31 % مقابل إجمالي الدخل القومي في المتوسط على المساعدات الإنمائية الرسمية، وهو ما يعني عدم اقتراب كوريا من هذا المتوسط بشكل كبير.