مشروع قانون أمريكي يعترف بالحكومة الكورية المؤقتة

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قدم نواب برلمانيون أمريكيون مشروع قانون يعترف بتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في الصين في عام 1919.وتم طرح مشروع القرار على مجلسي النواب والشيوخ أمس الأربعاء، قبيل حلول الذكرى المئوية على تأسيس الحكومة الكوري في المنفى، في شنغهاي، في الحادي عشر من أبريل، خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.وينص القرار على أن الحكومة الكورية المؤقتة قد تشكلت في عام 1919 وتم حلها لاحقًا، ثم تأسيس الجمهورية الكورية في 15 أغسطس من عام 1948.ويذكر القرار أن الكونغرس الأمريكي يعترف بتشكيل الحكومة المؤقتة قبل 100 عام بوصفها أساسًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية ونجاحها وازدهارها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يبحث فيها الكونغرس الأمريكي إصدار قرار يعترف رسميًّا بالحكومة الكورية المؤقتة.