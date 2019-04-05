إعادة إحياء اجتماع برلمان الحكومة الكورية المؤقتة في شانغهاي

Photo : YONHAP News

تم في الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء تم إعادة إحياء اجتماع البرلمان الكوري المؤقت الذي أطلق الحكومة الكورية المؤقتة في مدينة شانغهاي الصينية خلال فترة الاحتلال الياباني لكوريا قبل مائة عام.وفي هذا السياق، أقام وفد يضم زعماء التكتلات البرلمانية من الأحزاب الكورية الخمسة مراسم خاصة أمس احتفالا بمرور 100 عام على افتتاح البرلمان الكوري المؤقت، وذلك في قاعة الثقافة الكورية في شنغهاي، بحضور 20 نائبا من الوفد البرلماني من المعسكرين الحاكم والمعارض، بمن فيهم النائب "هونغ يونغ بيو" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، والنائبة "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وتولى النواب أدوار نواب البرلمان المؤقت الذين كان التقوا قبل مائة عام في أول اجتماع للبرلمان الكوري المؤقت، حيث قاموا بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه واتخاذ قرار بإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة وتحديد اسم جمهورية كوريا وغيرها مثلما تم بالفعل قبل مائة عام.من ناحية أخرى، تشهد حديقة "يوئيدو" في وسط العاصمة سيول مساء اليوم مراسم خاصة احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا.وتذكيرا بعام 1919، وهو عام انطلاق الحكومة الكورية المؤقتة، ستبدأ المراسم في الساعة التاسعة عشرة والدقيقة التاسعة عشرة، كما تم اختيار منطقة "يوئيدو" لأنه مكان وصول الجنرال "لي بوم سوك" من جيش الاستقلال الكوري لتكون مكانا للمراسم.وكان قد أقيم مراسم خاصة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم أيضا في قاعة المؤتمرات الكبرى في مركز" كيم كو" التذكاري في سيول تكريما لأرواح المناضلين في الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا.بالإضافة إلى ذلك سيقام عدد من المراسم التذكارية الخاصة احتفالا بذكرى إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة بحضور أحفاد المناضلين والمواطنين من الجاليات الكورية في مدينتي "شانغهاي" و"تشونغ تشينغ" في الصين، ومدينة "لوس أنجليس" في الولايات المتحدة.