رصد تجمع لأكثر من 200 عربة عسكرية في شرق بيونغ يانغ

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رصدت الأقمار الصناعية يوم السابع من هذا الشهر تجمع 217 عربة عسكرية في منطقة "ميريم" للتدريب على المسيرات الاستعراضية في شرق العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، مما أثار توقعات بأن كوريا الشمالية تستعد لإقامة مسيرات استعراضية احتفالا بعيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق "كيم إيل سونغ"، الذي سيصادف يوم الاثنين القادم الخامس عشر من أبريل، أو عيد تأسيس القوات المسلحة الكورية الشمالية الذي سيصادف يوم الخامس والعشرين.جاء ذلك في تقارير أعدها كل من الخبير في الشؤون الكورية "فيكتور تشا"، والخبير في الشؤون العسكرية الكورية الشمالية "جوزيف بيرموديس"، الباحثيْن في المعهد الأمريكي للقضايا الاستراتيجية الدولية وتم نشرها في موقع "الشمال 38" المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية، لكنهما أوضحا عدة مرات أن هذه التوقعات غير مؤكدة.وتشير صور الأقمار الصناعية مشاهد 10 طائرات خفيفة في مطار في تلك المنطقة أيضا. وأوضح الخبيران أن المسيرة الاستعراضية العسكرية التي أقيمت في عام 2015 كانت قد شهدت إطلاق طائرات خفيفة بدون طيار، إلى جانب تسيير فريق حراسة على الخيل.وتوقعا أنه إذا قامت كوريا الشمالية بالكشف عن أسلحة جديدة أو صاروخ بالستي خلال تلك المسيرة الاستعراضية العسكرية، في هذا التوقيت الذي يتم فيه بذل جهود دبلوماسية في أعقاب فشل قمة هانوي بين بيونغ يانغ وواشنطن، قد يُفسر بأنه مؤشر على تعزيز موقف كوريا الشمالية الرافض للمفاوضات، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأنشطة النووية الكورية الشمالية.