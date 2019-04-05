جمعية محلية تجمع 18 مليار وون لمساعدة لضحايا حريق كانغ وان

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صرحت جميعة "جسر الأمل" لتقديم المساعدات والإنقاذ من الكوارث بأن التبرعات التي تمكنت من جمعها من قبل شركات وأفراد من أجل مساعدة المتضررين من حرائق مقاطعة "كانغ وان"، قد تجاوزت 18 مليار وون، أي حوالي 17 مليون دولار، حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.وقالت الجمعية إن الرئيس "مون جيه إين" وزوجته "كيم جونغ سوك" ورئيس البرلمان "مون هي سانغ" والأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" وغيرهم من كبار الشخصيات، قد شاركوا في التبرعات المالية، كما تزداد مشاركة الشركات الخاصة بما فيها شركة "نيفر" ومجموعة " إس بي سي".وأشارت جمعية "جسر الأمل" إلى أن هذا المبلغ سوف يُستخدم في تنفيذ أنشطة إغاثة المتضررين في مناطق "سوك تشو" و"كو سونغ" و"دونغ هيه" في مقاطعة "كانغ وان"، إلى جانب دعم تنفيذ عمليات إعادة الإعمار هناك.