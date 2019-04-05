8.9 % زيادة في الصادرات الكورية خلال أول عشرة أيام من أبريل

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رغم تباطؤ الصادرات الكورية من أشباه الموصلات، بدأ الحجم الإجمالي للصادرات يزداد في شهر أبريل الحالي نتيجة لزيادة أيام العمل فيه.وصرحت هيئة الجمارك الكورية اليوم بأن الصادرات خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر قد بلغت 15 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.لكن حجم المتوسط اليومي للصادرات بعد أخذ أيام العمل في الاعتبار قد بلغ مليارا و770 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.9 % بالمقارنة مع العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أن أيام العمل خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر بلغت 8,5 يوم بزيادة قدرها يوم واحد بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وعادة يتأثر حجم الصادرات خلال هذه الفترة من الشهر كثيرا حسب ارتفاع أو انخفاض عدد أيام العمل بسبب قصر فترة الإحصاء.وأوضحت الحكومة الكورية أن حجم الصادرات الشهرية قد سجل انخفاضا للشهر الرابع على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض بدأ ينحسر نتيجة لزيادة حجم الصادرات من أشباه الموصلات وتحسن الصادرات من السفن.