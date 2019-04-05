رصد ثقب أسود في الفضاء لأول مرة في تاريخ العالم

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تم الكشف عن صورة ثقب أسود حقيقي في الفضاء لأول مرة على مستوى العالم.وصرح فريق "تلسكوب الحدث الأفقي" الذي يضم أحد علماء الفلك الكوريين، أمس، بأنه نجح في رصد الثقب الأسود الموجود في قلب المجرة الضخمة "'M87".تجدر الإشارة إلى أن "تلسكوب الحدث الأفقي" عبارة عن مشروع لإنشاء سلسلة ضخمة من التلسكوبات تتكون من شبكة تلسكوبات راديوية على مستوى الكرة الأرضية، وقد تم بناؤه من خلال التعاون الدولي من أجل رصد صور الثقوب السوداء، وتم تنفيذ المشروع من خلال ربط التلسكوبات الراديوية في مختلف أنحاء العالم.وقد تم نشر نتيجة الرصد في 6 بحوث علمية في طبعة خاصة من مجلة علم الفلك الأمريكية "ليترز".يذكر أن الثقب الأسود الذي تم رصده يبعد 550 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض، وتساوي كتلته 6.5 مليار ضعف كتلة الشمس.