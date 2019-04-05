مفاوضات غير رسمية بين الكوريتين واليابان حول مسمى البحر الشرقي

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قالت تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام اليابانية، بما فيها صحيفتا "يوميوري" و"سانكي"، اليوم، إن الكوريتين واليابان أجرت مفاوضات حول مسألة طريقة كتابة اسم "البحر الشرقي" أو "بحر اليابان"، في العاصمة البريطانية "لندن".ونقلت التقارير عن مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم إن بعض المسؤولين من الكوريتين واليابان أجروا مفاوضات غير رسمية يوم التاسع من هذا الشهر في لندن حول هذه المسألة.وجاءت هذه المفاوضات طبقا لطلب المنظمة الهيدروغرافية الدولية من اليابان بالتفاوض مع كوريا بشأن تعديل تعليمات إنتاج الخرائط التي تستخدم اسم "بحر اليابان" فقط.تجدر الإشارة إلى أن كتاب "حدود المحيطات والبحار" الصادر عن المنظمة الدولية والذي يمثل معيار إنتاج الخرائط في مختلف دول العالم، قد ظل يستخدم اسم "بحر اليابان" وليس "البحر الشرقي"، منذ طبعته الأولى في عام 1953 وحتى نسخته الأخيرة الصادرة في العام الجاري 2019.وتطلق الحكومة الكورية على المنطقة المائية التي تفصلها عن اليابان اسم "البحر الشرقي"، وتصر على استخدام مصطلحي "البحر الشرقي" و"بحر اليابان" معا في النسخ القادمة من كتاب المنظمة الدولية، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع اليابان، بينما تتمسك الحكومة اليابانية بضرورة إطلاق اسم "بحر اليابان" فقط على تلك المنطقة البحرية.ورغم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج المفاوضات غير الرسمية التي عقدت في لندن، إلا أنه من المعتقد أن كل الأطراف ظلت تؤكد مرة أخرى على مواقفها القائمة.