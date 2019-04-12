​مون وترامب يسلطان الضوء على أهمية استمرار المحادثات مع الشمال

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضرورة مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، في الاجتماع الذي عُقِد أمس الخميس، لبحث سبل استئناف المحادثات النووية.ودعا رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" إلى عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشددًا على أهمية الحفاظ على زخم الحوار.وأكد "مون" أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تغير بشكل كبير بعد القمة الأولى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي انعقدت في يونيو من العام الماضي.ويأتي الاجتماع بين "مون" و"ترامب" بعد انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي دون اتفاق، مما أدى أيضًا إلى توقف المحادثات النووية بين البلدين. وقال "مون" إن قمة "هانوي" الثانية تعد جزءًا من عملية التوصل إلى اتفاق أكبر.من جانبه قال الرئيس الأمريكي "ترامب" إن قمة "هانوي" حققت أشياء جيدة جدًا على الرغم من أنها لم تحقق كل ما أراده، كما أكد رغبته في مواصلة الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي.وعندما سُئِل ترامب عن احتمال عقد قمة ثالثة مع "كيم" في كوريا الشمالية، قال "ترامب" إن هذا الاحتمال مطروح.كما أكد أنه يستمتع بالتواجد مع الزعيم الكوري الشمالي، ووصف المحادثات بأنها مثمرة.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، قال "ترامب" إن الوقت الحالي ليس مناسبًا لذلك، لكنه أكد أنه سيقدم دعمًا كبيرًا للتعاون الاقتصادي في الوقت المناسب.وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعرب عن الحاجة إلى تزويد الشمال ببعض المكافئات لتشجيعه على تسريع عملية نزع السلاح النووي.وفي أعقاب الاجتماع الفردي بين "مون" و"ترامب"، انضم المساعدون الرئيسيون إلى الاجتماع، الذي تلاه قمة موسعة أثناء الغداء.وقد وصل "مون" إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين.