الرئيس الكوري يلتقي بكبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، قبيل إجرائه محادثات القمة مع الرئيس "دونالد ترامب" أمس في العاصمة واشنطن، من أجل مناقشة قضايا كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي "جون بولتون" التقيا بالرئيس "مون"، حيث أكد الجانبان التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو" أن "بومبيو" و"بولتون" أشادا بـ"القوة الدائمة" للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعهدا بمواصلة التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن قضايا كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية الأخرى.وأضاف المتحدث أن سيول تقدم الدعم الأساسي في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.