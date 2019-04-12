الرئيس مون يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة

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من المنتظر أن يصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى البلاد اليوم قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن عقد قمة مع الرئيس "دونالد ترامب" استهدفت إحياء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وخلال القمة التي عقدت في البيت الأبيض أمس الخميس، قال "مون" إنه سيسعى لعقد قمة قريبًا مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومن جانبه طلب منه "ترامب" إبلاغه بموقف كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن، سواء من خلال القمة المرتقبة بين الكوريتين أو بغيرها من أشكال الاتصالات.وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في سيول إن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تبحث مسألة عقد قمة بين الكوريتين بعد عودة "مون" من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن تلك القمة حتى الآن.وفي الوقت نفسه، قال "ترامب" إن عقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي أمر ممكن، لكنه لن يتسرع في ذلك.وسوف يصل "مون" إلى العاصمة سيول مساء اليوم الجمعة.