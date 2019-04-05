كوريا الشمالية تجرى تعديلات واسعة النطاق في المناصب العليا

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أجرت كوريا الشمالية تعديلات واسعة النطاق في المناصب العليا للمرة الأولى منذ انعقاد قمة هانوي الثانية مع الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق.وقالت تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الجمعة إنه تم إعادة انتخاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رئيسا للجنة شؤون الدولة في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي عقد أمس الخميس.كما تم تعيين "كيم جيه ريونغ" رئيس لجنة حزب العمال في مقاطعة "جاكانغ" رئيسا للوزراء ومسؤولا عن الشؤون الاقتصادية خلفا لـ"بارك جو بونغ"، وتعيين "تشيه ريونغ هيه" نائب رئيس لجنة حزب العمال رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى خلفا لـ"كيم يونغ نام" الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1998.وبهذا، أصبح "تشيه ريونغ هيه" الرجل الثاني في هرم السلطة في كوريا الشمالية بعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأبقى "كيم" كلا من "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة الدائمة لحزب العمال، و"ري يونغ هو" وزير الخارجية، و"تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية، في مناصبهم دون تغيير.كما أجرت كوريا الشمالية تعديلا في الدستور خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيل هذا التعديل.