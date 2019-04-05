البابا فرنسيس يؤكد دعمه لجهود تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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التقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أمس الخميس مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، حيث تبادل معه الآراء حول الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية والقضايا المتعلقة بالسلام العالمي وحماية البيئة.وأعرب البابا فرانسيس عن تأييده للجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية تؤثر تأثيرا كبيرا على الأوضاع الأمنية في كل العالم، وأكد على ضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية ذات الصلة المباشرة، حتى ولو كانت هناك صعوبات.ومن جانبه، أعرب "بان كي مون" عن تقديره لتكريس البابا فرانسيس في شهر يونيو من عام 2015 المنشور الذي يحمل عنوان "لوداتو سي" لحماية الأرض، مشيرا إلى أن ذلك المنشور قد لعب دورا كبيرا في إقرار الأمم المتحدة اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ في العام نفسه.وقال البابا فرانسيس إن حماية البيئة تعد مشكلة تتعلق بضمان بقاء الجنس البشري، موكدا أنه لا يمكن ضمان بقاء الجنس البشري دون حل مشكلة تلوث البيئة.