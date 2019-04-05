ترامب يرغب في استمرار سريان العقوبات على كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يرغب في استمرار سريان العقوبات على كوريا الشمالية.وجاءت هذه التصريحات عقب محادثات "ترامب" مع الرئيس الكوري "مون جيه إين"، حيث أعرب أيضا عن اعتقاده بأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في الوقت الحالي "ذات مستوى عادل" ولن تتعرض لتغيير.وفيما يخص التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، قال "ترامب" إنه يؤيد بشكل مبدئي تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، لكنه أكد على ضرورة تنفيذ ذلك بالتوازي مع التطورات في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقال إن الوقت الراهن ليس هو الوقت المناسب لإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي واستئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية.وأضاف أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا ستقدم دعما لكوريا الشمالية إذا تخلت عن أسلحتها النووية.