منح الجنسية الكورية لأحفاد مناضلي الاستقلال في الخارج

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قررت حكومة كوريا الجنوبية منح الجنسية الكورية لأحفاد المقاتلين من أجل الاستقلال في الخارج الذين كرسوا حياتهم من أجل حرية كوريا في أثناء الحكم الاستعماري الياباني للبلاد.جاء ذلك بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في مدينة شنغهاي الصينية.وفي هذا السياق، أقامت القنصلية العامة الكورية في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية حفلًا لمنح الجنسية الكورية لأحفاد اثنين من المقاتلين من أجل الاستقلال، وهما: "كيم إين جُب"، و"بيك كيونغ جون". وبناء على ذلك، سيتم التعامل مع أحفاد أولئك المناضلين كمواطنين كوريين عندما يزورون كوريا الجنوبية.ويذكر أن تعديل قانون الجنسية الكورية لعام 2010 قد سّهل الإجراءات القانونية لأبناء وأحفاد المقاتلين من أجل الاستقلال من أجل الحصول على الجنسية الكورية.ويُسمح الآن للأحفاد بالحصول على الجنسية بغض النظر عن أعمارهم أو إقامتهم بمجرد إعلان بسيط أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية القريبة منهم.