منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح كوريا في قضية فوكوشيما

Photo : KBS News

أيّدت منظمة التجارة العالمية قرار الحكومة الكورية الجنوبية بحظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية المتأثرة بكارثة فوكوشيما النووية لعام 2011.وألغت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أمس الخميس، القرار الصادر في العام الماضي عن اللجنة الأقل درجة، قائلة إن إجراءات سيول لا تعتبر قيودًا تجارية غير عادلة، ولا تدخل في فئة التمييز التعسفي.ويذكر أنه من النادر أن تتراجع هيئة الاستئناف في المنظمة عن القرارات التي تم اتخاذها بواسطة اللجان الأقل درجة.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت حظر استيراد المأكولات البحرية من ثماني محافظات يابانية، بما في ذلك فوكوشيما، في أعقاب الكارثة النووية التي حدثت في شهر مارس من عام 2011، وذلك بسبب المخاوف من الإشعاعات النووية، كما قررت وضع قيود على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية الأخرى، بما في ذلك فرض إجراء اختبارات أكثر صرامة. وبهذا الحكم، من المتوقع أن تحافظ سيول على القيود الحالية.غير أن هيئة الاستئناف انحازت إلى اليابان في نقطة واحدة، حيث قالت إن سيول لم تقدم معلومات كافية لطوكيو فيما يتعلق بتدابير حظر الاستيراد.