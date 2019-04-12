ارتفاع أسعار الصادرات في كوريا بأسرع وتيرة منذ 8 أشهر في مارس

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ارتفعت أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر في شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات إلى 83,36 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 0,5% مقارنة بالشهر الأسبق.وكان هذا الارتفاع هو الأكبر منذ يوليو من العام الماضي، عندما بلغ الارتفاع 2,5%، كما كان ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى الزيادة الشهرية بنسبة 1,7% في سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري، وارتفاع أسعار خام دبي، وهو خام البترول المعياري بالنسبة لكوريا، بنسبة 3,6% الشهر الماضي.وفي المقابل، انخفضت أسعار أشباه الموصلات، التي تعد أحد عناصر التصدير الرئيسية في كوريا الجنوبية، بنسبة 3,4% في مارس، بما في ذلك تراجع أسعار رقائق الذاكرة الرقمية "دي رام" بنسبة 5,2%، مسجلة انخفاضا للشهر الثامن على التوالي.