ردود فعل متباينة من الأحزاب السياسية إزاء القمة بين مون وترامب

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أظهرت الأحزاب السياسية الكورية ردود فعل متباينة إزاء نتائج القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ورئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب"، أمس الخميس في واشنطن.وفي هذا السياق، قال الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الجمعة إن سيول وواشنطن أكدتا مجددًا على هدفهما المشترك المتمثل في نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وذلك على أساس تحالفهما الثابت وباستخدام دبلوماسية "من أعلى إلى أسفل"، باعتبارها ضرورية لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية. وتعهد الحزب الحاكم بتعزيز التعاون من أجل مساعدة الرئيس "مون جيه إين" في القيام بدور الوسيط بين واشنطن وبيونغ يانغ.ومن جانبه قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن القمة فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة في سياق الجهود الرامية إلى دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية. كما أعربت أحزاب المعارضة الصغيرة الثلاثة عن أملها في أن تؤدي تلك القمة إلى استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، بينما أشار حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض إلى أن القمة أظهرت وجود خلافات بين سيول وواشنطن حول كيفية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ونطاق تخفيف العقوبات المفروضة عليها.