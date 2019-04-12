الحكومة تمدد تخفيض ضريبة الوقود حتى 31 أغسطس

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تمديد التخفيض على ضرائب منتجات الوقود لمدة أربعة أشهر أخرى حتى نهاية شهرأغسطس القادم، وذلك في سياق مساعيها لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والجمهور.وقد ظلت الحكومة تطبق التخفيض الحالي البالغ 15% على البنزين والديزل وغاز البترول المسال منذ شهر نوفمبر الماضي، ولكن سيتم تخفيضه إلى 7% ابتداءً من يوم السادس من مايو القادم.وقال النائب الأول لوزير المالية "لي هو صونغ" في تصريح أدلى به اليوم الجمعة إن الحكومة قررت إزالة التخفيض على ضرائب الوقود تدريجيا بدلاً من إزالته كله دفعة واحدة، وذلك في ضوء الضغوط التي قد تفرضها الإزالة الكاملة دفعة واحدة على عامة الشعب.كما أوضح أنه تم الوضع في الاعتبار أسعار النفط في الداخل والخارج، وأعباء أسعار الوقود على عاتق العاملين في البلاد والعاملين لحسابهم الخاص والتأثير على الاستهلاك.ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين الكوريين بمقدار 600 مليار وون إضافية.