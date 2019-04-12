تعليق الاجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال بين الكوريتين خلال 7 أسابيع متتالية

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صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي يو جين" بأنه لم يتم عقد اجتماعات بين رئيسي مكتب الاتصال بين الكوريتين خلال 7 أسابيع متتالية.وأضافت في موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة أن الجانب الشمالي لم يوضح سبب عدم حضور رئيسه لمكتب الاتصال في الاجتماعات الأسبوعية المنتظمة بين رئيسي المكتب، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.كما أوضحت أن رئيس الجانب الشمالي في مكتب الاتصال المشترك "تشون جونغ سو" قد أخبر من قبل الجانب الجنوبي بعدم حضوره الاجتماعات، وأن القائم بأعمال رئيس الجانب الشمالي "كيم يونغ تشول" يعمل في المكتب.ويذكر أن "تشون هيه سونغ" رئيس الجانب الجنوبي لمكتب الاتصال المشترك، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير التوحيد الوطني، قد ظل يحضر كل يوم جمعة لعقد اجتماعات مع نظيره الشمالي "تشون جونغ سو" أو أحد القائمين بأعماله.