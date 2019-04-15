تلقيب كيم جونغ أون بالممثل الأعلى لجميع الشعب الكوري

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حصل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على لقب جديد، وهو "الممثل الأعلى لجميع الشعب الكوري"، خلال التعديل الوزاري الكبير في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.وفي تقرير بثه التليفزيون الكوري الشمالي المركزي، تمت الإشارة إلى "كيم" بأنه "الممثل الأعلى للشعب الكوري والقائد الأعلى للجمهورية".كما استخدمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضًا نفس الوصف لمنصب رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو أعلى سلطة في النظام.وفي السابق، كان رئيس هيئة المجلس الأعلى للشعب يلقب بالرئيس الاسمي للدولة، مع الإشارة إلى رئيس لجنة شؤون الدولة بلقب "القائد الأعلى" للجمهورية.