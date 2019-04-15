نسبة تأييد الرئيس الكوري ترتفع إلى 48%

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أظهر استطلاع أخير للرأي حدوث زيادة طفيفة في معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين".وفي تقرير تضمن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2500 من المواطنين البالغين الأسبوع الماضي، قال 48% إنهم يعتقدون أن الرئيس يقوم بعمل جيد، مما يمثل زيادة طفيفة بمقدار 0.7% مقارنة بالأسبوع السابق.وأجاب 46.8% من المشاركين بتقييمات سلبية فيما يتعلق بأداء "مون"، بانخفاض طفيف مقداره نقطة مئوية واحدة، بينما ارتفع عدد الذين أجابوا بـ"لا أدري" أو امتنعوا عن الإجابة بمقدار 0.3%، ليصل إلى 5.2%.وأوضح التقرير أن سبب ذلك الارتفاع الطفيف يرجع فيما يبدو إلى استجابة الحكومة السريعة لحادث حرائق الغابات في مقاطعة "كانغ وان"، وكذلك قمة "مون" الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ومع ذلك، فسَّر التقرير محدودية التحسن بسبب الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب وفاة رئيس مجموعة "هان جين"، والخلاف حول قاضية مرشحة لعضوية المحكمة الدستورية.يذكر أن مستوى الثقة في الاستطلاع بلغت 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.