الرئيس الكوري يكشف عن تحركات سيول لدعم المفاوضات النووية

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صرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد بأن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" سيرأس اجتماعًا مع مساعديه اليوم الاثنين، حيث يتوقع أن يكشف عن التحركات الدبلوماسية القادمة لدفع محادثات نزع السلاح النووي، بما في ذلك إمكانية إرسال مبعوث خاص إلى بيونغ يانغ.وقال المسؤول إن الرئيس "مون" سيتحدث عن قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في واشنطن التي عقدت يوم الخميس الماضي، وكذلك عن خطاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جون أون" أمام مجلس الشعب الأعلى، حيث قال "كيم" إنه مستعد لعقد قمة ثالثة مع "ترامب"، كما حث كوريا الجنوبية على العمل من أجل جميع الشعب الكوري، بدلًا من الاكتفاء بـ"العمل كوسيط".وكان "مون" قد أبلغ "ترامب" بأنه سيدفع في اتجاه عقد قمة أخرى بين الكوريتين، تماشيا مع رغبة "ترامب" في مواصلة الحوار، ومن ثم، يتوقع أن يؤكد الرئيس الكوري الجنوبي على الحاجة إلى الحوار خلال الاجتماع اليوم الاثنين.وهناك تكهنات بأن المكتب الرئاسي قد قرر بالفعل إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية، لكن بعض المسؤولين الرئاسيين ذكروا أنه ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمبعوث الخاص، حيث إن الرئيس قد يتناول أو لا يتناول تلك القضية في كلمته اليوم.