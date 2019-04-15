سيول تدعو واشنطن إلى إعفائها من رسوم واردات السيارات

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دعا وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" الولايات المتحدة إلى إعفاء كوريا من رسوم الاستيراد الجديدة المفروضة على المركبات المستوردة.وقدم الوزير "هونغ" هذا الطلب خلال اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشين" يوم السبت الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، الذي عُقد في واشنطن.وفي منتصف شهر فبراير، قدمت وزارة التجارة الأمريكية تقريرًا إلى الرئيس "دونالد ترامب" حول نتائج تحقيقاتها بشأن المركبات المستوردة، وما إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي، مما قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية جديدة.وسوف يقرر "ترامب" خلال 90 يومًا كيفية التصرف بناءً على ذلك.ووفقًا لوزارة المالية أمس الأحد، قال "مينوشين" إنه يتفهم تمامًا طلب الوزير الكوري، وأعرب عن أمله في حل هذه المسألة دون صعوبات، على الرغم من عدم اتخاذ قرار معين بشأن هذه القضية بعد.وقالت الوزارة إن الجانبيْن اتفقا أيضًا على التواصل الوثيق والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.