كوريا والإمارات تجددان اتفاقية مبادلة العملات

Photo : Getty Images Bank

تم يوم السبت الماضي تجديد الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة .ووقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "مبارك راشد المنصوري" في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.وبموجب هذه الاتفاقية المجددة، يمكن للبنكين المركزييْن الكوري والإماراتي مواصلة مبادلة العملات المحلية بما يصل إلى 6.1 تريليون وون، أي ما يعادل 20 مليار درهم إماراتي، لمدة 3 سنوات، كما يمكن تمديدها بناء على موافقة الطرفين.وكانت أول اتفاقية لمبادلة العملات بين كوريا والإمارات قد تم توقيعها يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 2013 وانتهت صلاحيتها يوم الثاني عشر من أكتوبر عام 2016، ولم يتم تجديدها لأسباب فنية.