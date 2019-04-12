توقعات بعقد قمة بين كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين الأسبوع القادم

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قالت مصادر دبلوماسية إن هناك احتمالا بعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الأسبوع القادم في مدينة فلاديفوستوك التي تقع في الشرق الأقصي الروسي.وأضافت المصادر أن هذه القمة قد تعقد قبل انعقاد قمة دولية في بكين حول "حزام طريق الحرير" يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري.وكان "كيم تشانغ سون" المسؤول في لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، وهو المسؤول عن بروتوكول جولات الزعيم الكوري الشمالي في الخارج، قد قام في الآونة الأخيرة بزيارة لكل من موسكو وفلاديفوستوك.وقد توقع المراقبون السياسيون أن يقوم الزعيم "كيم" بزيارة لروسيا لفرض ضغوط على الولايات المتحدة بعد انتهاء قمة هانوي الثانية مع "ترامب" دون التوصل إلى اتفاق.وظل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يطالب الزعيم "كيم" بزيارة روسيا منذ العام الماضي.ويرى بعض المراقبين أن هناك احتمالا لعقد قمة ثلاثية بين كوريا الشمالية والصين وروسيا على هامش القمة الدولية حول "حزام طريق الحرير" في بكين.