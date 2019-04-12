كيم جونغ أون مستعد لعقد قمة أخرى مع ترامب

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أوضح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" موقفه بشأن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين الكوريتين، وذلك لأول مرة منذ فشل قمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هانوي.جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى، حيث حمّل "كيم" الولايات المتحدة مسؤولية فشل قمة هانوي الثانية، مشيرا إلى إنها حضرت تلك القمة بحل مستحيل تحقيقه على الإطلاق.وقال "كيم" إنه مستعد لعقد قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي "ترامب" إذا اقترحت الولايات المتحدة عقدها بناء على موقف سليم ووفق شروط مقبولة من الطرفين.وأضاف أنه "سينتظر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا".كما أكد "كيم" على أن علاقته الشخصية مع الرئيس الأمريكي "ترامب" قوية، ويمكنهما تبادل الرسائل عندما يرغبان.وأعرب عن أمله في ألا تتحرك مرة أخرى "اليد الثانية للمواجهة والتي تم إيقافها"، ملمحا بذلك إلى تطلعاته لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة.