حوار بين الأحزاب السياسية حول القضايا الخلافية

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من المقرر أن يجتمع زعماء التكتلات البرلمانية من المعسكر الحاكم والمعارضة، لصياغة مشروعات القوانين المثيرة للخلاف، وتطبيع الإجراءات البرلمانية لهذا الشهر.وفي هذا السياق، سيلتقي النائب "هونغ يونغ بيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين مع نظيرته من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي"نا كيونغ وان"، ونظيره من حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير "كيم كوان يونغ".وسيتم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل أولًا مع الجدل الدائر حول القاضية المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية "لي مي سون"، وسط المزاعم التي تدور حول أنشطتها الاستثمارية هي وزوجها.ويقول الحزب الديمقراطي الحاكم إن الادعاءات حول المرشحة وزوجها هي هجوم سياسي لا أساس له من الصحة، ودعا البرلمان إلى تأكيد ترشيحها، بينما تدعي المعارضة أن "لي" انتهكت واجبها كمسؤولة عمومية في تجنب وجود تضارب في المصالح.ومن المتوقع أيضًا أن يجري ممثلو الأحزاب مناقشات ساخنة حول خطة الميزانية التكميلية للحكومة، حيث يتهم حزب كوريا الحرة المعسكر الحاكم بأنه يسعى إلى الفوز بالأصوات في الانتخابات العامة القادمة من خلال تخصيص ميزانية تكميلية، وطالب بأن يكون حجم الميزانية الإضافية ضئيلًا للغاية بحيث يعكس الإنفاق اللازم فقط لحادث الحرائق الهائلة في مقاطعة "كانغ وان". ومن الموضوعات الأخرى التي يُتوقَّع أن تجري مناقشتها خلال اجتماع اليوم: إصلاح نظام الانتخابات، وإنشاء هيئة تحقيق منفصلة لكبار المسؤولين، ومراجعة القوانين المتعلقة بالعمل والحد الأدنى للأجور.