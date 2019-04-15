استطلاع للرأي يؤكد انخفاض أهمية الزواج بين الشباب

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أظهر استطلاع للرأي أن أقل من 20% فقط من الشباب في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الزواج يعد أمرًا ضروريًّا.وصدر تقرير تضمن نتائج الاستطلاع اليوم الاثنين عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، حيث شملت عينة البحث 2500 من المواطنين الكوريين من الجنسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاما، حول آرائهم في الزواج.وأجاب 14% فقط بأنهم يعتقدون أن الزواج أمر ضروري، بينما قال 44.2% إنهم يؤيدون الزواج بصورة متوسطة.وقال الباحثون المشرفون على الاستطلاع إن هذه النتائج تؤكد تراجع أهمية الزواج بين الشباب، وتوضح الميل المتزايد عند الكوريين الجنوبيين للاهتمام بقراراتهم بغض النظر عن آراء الآخرين.كما أشاروا إلى نتائج مماثلة صدرت سابقًا بغض النظر عن العمر ومستوى التعليم والوضع الوظيفي.