استئناف الرحلات البحرية بين إنتشون وجيجو بعد 5 سنوات من حادث سيه وال

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من المقرر أن يتم استئناف خدمات العبارة التي تربط بين إنتشون وجيجو، بعد أن مرت خمسة أعوام على تعليقها في أعقاب حادث غرق العبارة "سيه وال" المأساوي.ووفقًا لمصادر في قطاع الشحن المحلي اليوم الاثنين، تم تعيين شركة محلية كمشغل جديد لرحلات العبارات بين إنتشون وجيجو، وسوف يتم الانتهاء من الاستعدادات لاستئناف الرحلات بحلول يونيو القادم.وقد تم إلغاء ترخيص الشركة المشغلة السابقة في مايو من عام 2014 بعد وقوع حادث غرق العبارة "سيه وال"، التي هي إحدى عبارتين لدى الشركة، وهي في طريقها من إنتشون إلى جيجو.وقد نجا من حادث غرق العبارة 172 شخصًا فقط، من بين 476 راكبًا كانوا على متنها، بينما غرق 304 منهم، معظمهم من تلاميذ إحدى المدارس الثانوية.