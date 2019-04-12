كيم جونغ أون يعزز سلطاته بمنح نفسه لقب الممثل الأعلى للشعب

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتعزيز سلطاته بنيل لقب جديد وهو "الممثل الأعلى لجميع الشعب الكوري"، وذلك في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي عقد يوم السبت الماضي.وكان "كيم يونغ نام" رئيس اللجنة الدائمة السابق هو الذي يمثل الشعب الكوري الشمالي بناء على الدستور الكوري الشمالي، لكن تم منح "كيم جونغ أون" جزءا من حق تمثيل الشعب وتعزيز سلطاته الخارجية من خلال إجراء تعديل على الدستور.وبمناسبة إعادة انتخاب "كيم جونغ أون" رئيسا لمجلس شؤون الدولة خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى، أقامت كوريا الشمالية احتفالات ضخمة في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة بيونغ يانغ بحضور عدد كبير من المسؤولين والمواطنين، بمن فيهم رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى "تشيه ريونغ هيه"، ونائب رئيس لجنة حزب العمال الحاكم "بارك بونغ جو"، ورئيس الوزراء "كيم جيه ريونغ".واحتفلت كوريا الشمالية اليوم الاثنين بـ"عيد الشمس"، وهو عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ".وقام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة لقصر الشمس حيث يوجد جثمانا الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، ووضع باقة من الزهور أمام تمثاليهما.