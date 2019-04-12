ترامب يؤكد أنه سيكون من الجيد عقد قمة ثالثة مع كيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة نشرها على موقع تويتر أول من أمس السبت إنه يتفق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أن علاقاتهما الشخصية لا تزال جيدة جدا، وربما يكون وصفها بأنها "ممتازة" أكثر دقة.وأضاف "ترامب" أنه سيكون من الجيد عقد قمة ثالثة بين الجانبين، حيث إنهما يفهمان تماما مواقف بعضهما البعض.وجاءت تغريدة "ترامب" بعد أن ألمح إلى احتمال عقد قمة ثالثة تجمعه مع "كيم"، وذلك خلال قمته الأخيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" يوم الحادي عشر من أبريل الجاري في واشنطن.وأضاف "ترامب" أن كوريا الشمالية تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو الضخم والنجاح الاقتصادي والثروات تحت قيادة الزعيم "كيم"، معربا عن تطلعه لليوم الذي ستتم فيه إزالة الأسلحة النووية والعقوبات، وتصبح فيه كوريا الشمالية واحدة من أنجح دول العالم.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد قال يوم السبت الماضي إنه مستعد لعقد قمة ثالثة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إذا اقترحت واشنطن عقدها بناء على موقف سليم، وأضاف أنه سينتظر حتى نهاية السنة لتتخذ الولايات المتحدة قرارا شجاعا.