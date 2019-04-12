وزير التوحيد يتعهد بالحوار مع الشمال حول لم شمل العائلات عبر الفيديو

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قال وزير التوحيد "كيم يون تشول" إن سيول ستسعى إلى إجراء محادثات مع بيونغ يانغ، في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن العائلات التي فرقتها الحرب الكورية من الاجتماع عبر الفيديو قريبًا.وقد صرح "كيم" بذلك أمس الاثنين، أثناء زيارته لمقر الصليب الأحمر الكوري في سيول، حيث يتم حاليًا تجديد منشأة تُستخدَم للم شمل العائلات من خلال الفيديو.وخلال أول ظهور علني له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، قال "كيم" إنه لديه شعور قوي بالمسؤولية، وتعهد ببذل أقصى الجهود للتنفيذ السلس للاتفاقات بين الكوريتين، بما في ذلك لقاءات الفيديو ولقاءات لم الشمل وجهًا لوجه.ولدى سؤاله عن موعد استئناف اللقاءات عبر الفيديو، قال الوزير إنه سيتم الانتهاء من العمل في المنشأة بحلول نهاية هذا الشهر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء المناقشات والاستعدادات اللازمة مع الشمال.