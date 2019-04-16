سيول تبني معهد أبحاث لتفكيك المفاعلات النووية

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قررت كوريا الجنوبية بناء أول معهد أبحاث في البلاد، متخصص في تفكيك المفاعلات النووية، بحلول النصف الثاني من عام 2021.ووفقًا لوزارة الطاقة، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم أمس الاثنين بين الشركة المشغلة للمفاعلات النووية والحكومات المحلية في مقاطعات بوسان وأولسان وكيونغ سانغ الشمالية.وبموجب المذكرة، سيتكون المعهد من مرفقين للبحوث: يقع أحدهما في "غوري" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية وسيتم تكليفه بالدراسات حول تفكيك مفاعلات الماء الخفيف، والآخر في "كيونغ جو" في مقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية، ويكلف بالدراسات حول تكفيك مفاعلات الماء الثقيل.يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه البلاد تفكيك أول مفاعل نووي، والذي تم إيقافه بشكل دائم منذ عام 2017، بعد 40 عامًا من الخدمة.وتقدر الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية تكلفة تفكيك المفاعل الواحد بنحو تريليون وون.