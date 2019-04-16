استخراج 4 أجزاء أخرى من رفات قتلى الحرب الكورية

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عثر الجيش الكوري الجنوبي على أربع أجزاء أخرى مما يفترض أنه بعض رفات الجنود القتلى في الحرب الكورية.وقالت وزارة الدفاع أمس الاثنين إن إحدى القطع عثر عليها في المنطقة المنزوعة السلاح في وقت سابق من الأمس، بعد اكتشاف قطعتين يومي الخميس والجمعة الماضيين. وبذلك يرتفع عدد الرفات المكتشفة في المنطقة إلى ستة، منذ أن بدأ مشروع التنقيب عن الرفات وبقايا القتلى في مطلع هذا الشهر.وقالت الوزارة إنه سيتم إرسال الرفات إلى خبراء الطب الشرعي، لتحديد هويتهم.وقد خططت الكوريتان في البداية لإطلاق مشروع التنقيب المشترك في الأول من أبريل، وفقًا للاتفاق العسكري الموقع في سبتمبر الماضي. لكن كوريا الشمالية التزمت الصمت حيال هذه المسألة، ولذلك قررت سيول المضي قدمًا في أعمال التنقيب، جنوب خط الترسيم العسكري، على أمل أن يتم تشجيع الشمال على الانضمام.