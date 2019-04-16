مون يبدأ جولة ثلاثية في آسيا الوسطى اليوم الثلاثاء

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من المقرر أن يتوجه الرئيس "مون جيه إين" إلى زيارة منطقة آسيا الوسطى، في أول زيارة له للمنطقة منذ توليه منصبه.ووفقًا للمكتب الرئاسي، فسوف يغادر الرئيس اليوم الثلاثاء من قاعدة سيول الجوية في "سيونغ نام" بمقاطعة "كيونغي"، متوجِّهًا إلى تركمانستان، وهي المحطة الأولى في جولته التي تشمل ثلاث دول. وسوف يزور أوزباكستان وكازاخستان خلال جولته التي تستمر لمدة 8 أيام.وتعد الدول الثلاث من الشركاء المهمين في السياسة الشمالية الجديدة لسيول، وهي أيضًا ركيزة اقتصادية رئيسية في مبادرة "مون" للنمو المبتكر. وسوف تركز زيارات الرئيس على التعاون الاقتصادي والقضايا الأخرى.وبعد وصوله إلى "عشق آباد"، عاصمة تركمانستان، سيعقد "مون" محادثات قمة مع الرئيس "قربان غولي بيردي محمدو"، غدًا الأربعاء، لمناقشة الجهود العملية للتعاون والازدهار المتبادل.ثم سيتوجه "مون" إلى أوزباكستان يوم الخميس في زيارة تستغرق 4 أيام، حيث سيبحث تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع الرئيس "شوكت ميرزيوييف"، وسيشارك أيضًا في منتدى أعمال يضم قادة الأعمال من البلدين.ثم سيبدأ "مون" زيارته إلى كازاخستان، وهي المحطة الأخيرة في جولته الإقليمية، يوم الأحد المقبل، وسوف يعقد محادثات قمة مع الرئيس الجديد للبلاد "قاسم جومار توكاييف"، لمناقشة سبل تعزيز الثقة والتعاون مع حكومة كازاخستان الجديدة.ثم سيعود "مون" إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.