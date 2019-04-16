ترامب يرحب بمزيد من المحادثات مع كيم

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددًا وجهة نظره المرحبة بإجراء المزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية، حول نزع السلاح النووي.وفي حديثه في اجتماع لرجال الأعمال في ولاية مينيسوتا أمس الاثنين، أكد "ترامب" علاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وفي إشارة إلى تصريحات "كيم" الأخيرة بأنه منفتح على قمة ثالثة مع الولايات المتحدة، قال "ترامب" إنه يرحب بالحوار.وكان "كيم" قد تحدث يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان الشكلي لبلاده، وأشار إلى علاقته الشخصية الجيدة مع "ترامب"، وطلب من الولايات المتحدة إبداء المزيد من المرونة في المحادثات النووية.وقال "ترامب" إنه لا يريد التعجل، مضيفًا أنه ليس من الضروري التحرك بسرعة.وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي موقف واشنطن الأساسي من إبقاء باب الحوار مفتوحًا أمام بيونغ يانغ، مع الحفاظ على منهج "الصفقة الكبيرة"، الذي تلتزم بموجبها كوريا الشمالية بالتخلي عن جميع الأسلحة النووية، مقابل رفع العقوبات.