فرقة بي تي إس تتصدر قائمة بلبورد بألبومها الجديد

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من المتوقع أن تتصدر فرقة بي تي إس قائمة بلبورد لأفضل ٢٠٠ ألبوم للمرة الثالثة.وتوقعت مصادر في الصناعة أن الألبوم الجديد للفرقة سيحصل على ما بين ٢٠٠ ألف و٢٢٥ ألف وحدة في الولايات المتحدة بحلول الخميس.وسيتم الكشف عن قائمة ٢٧ أبريل لأفضل ١٠ يوم الأحد المقبل على موقع بلبورد.وإذا تصدر ألبوم الفرقة القائمة ستكون هذه هي المرة الثالثة للفرقة التي تتصدر فيها قائمة أفضل ٢٠٠ ألبوم لبلبورد، بعد ان حقق الألبومان السابقان مبيعات تقل قليلا عن ٢٠٠ ألف وحدة.جدير بالذكر ان القائمة يتم تشكيلها وفقا لمبيعات الألبومات التقليدية، وما يكافئها من خدمات البث والاستماع، ويتم حساب تحميل الأغاني لعشرة مرات أو الاستماع إليها ١٥٠٠ مرة بما يعادل بيع ألبوم واحد.