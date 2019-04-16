مراسم لإحياء ذكرى ضحايا العبارة في إنتشون

Photo : KBS News

أقيمت مراسم احتفالية لإحياء ذكرى 41 راكبًا لقوا حتفهم في حادث العبارة "سيه وال"، ممن لم يكونوا من الطلاب أو معلمي مدرسة "دانوون" الثانوية.وقد أقيمت المراسم في حديقة "فاميلي بارك" في إنتشون اليوم الثلاثاء، في الذكرى الخامسة لحادث غرق العبارة.وقد شارك في الحفل نحو ثلاثمائة شخص، من بينهم وزير الداخلية والسلامة "شين يونغ"، وعمدة إنتشون "بارك نام تشون"، وقادة المجموعات الدينية.وبدأ الحفل بصلاة صامتة وكلمة ألقاها ممثل عن العائلات المكلومة، وأعقب ذلك أداء تذكاري، واختتم الحفل بوضع الزهور وحرق البخور.وقد تم دفن رفات الضحايا في مساحة مخصصة داخل الحديقة.وقد كان رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" الوحيد من بين رؤساء الأحزاب الذي يشارك في الحدث، بينما يعتزم رؤساء الأحزاب الأخرى المشاركة في مراسم تأبين أخرى ستقام في مدينة "آن سان" في مقاطعة "كيونغي" في وقت لاحق من اليوم.