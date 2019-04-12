ضخ سيولة مالية إلى شركة آسيانا للخطوط الجوية

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صرح محافظ بنك كوريا للتنمية "لي دونغ كول"، وهو أكبر دائن لشركة آسيانا للخطوط الجوية، بأنه سيتم قريبًا تقديم دعم مالي جديد لشركة الطيران المثقلة بالديون قبل الخامس والعشرين من أبريل، مضيفًا أن خطة الإنقاذ الذاتي الجديدة هي الخطوة الأولى نحو التطبيع.وقال "لي" إن الأمر سيستغرق نحو ستة أشهر لإتمام بيع شركة آسيانا.وتأتي تصريحات "لي" بعد تقديم مجموعة "كومهو آسيانا" لخطة إنقاذ جديدة للدائنين، بما في ذلك عملية بيع شركة آسيانا للخطوط الجوية، مقابل 500 مليار وون، أو ما يعادل 440 مليون دولار أمريكي.وقال "لي" إن الدائنين سيوقعون صفقة مع مجموعة "كومهو آسيانا" في أواخر الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل، بشأن إعادة الهيكلة المالية.وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية أن التعديد من التكتلات التجارية، بما في ذلك مجموعة إس كيه ومجموعة سي جيه، ربما تكون من بين المشترين المحتملين لشركة "آسيانا".يشار إلى أن شركة الطيران الثانية في البلاد قد تعرضت لضغوط قوية لتعزيز وضعها المالي، حيث كانت الشركة مدينة للمؤسسات المالية بـ 3.2 تريليون وون، وكان يتوجب عليها أن تسدد 1 تريليون وون من إجمالي الديون خلال هذا العام.وقد تكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 10.4 مليار وون العام الماضي، بعد تحقيقها لأرباح صافية بقيمة 248 مليار وون، وذلك بسبب الخسائر المرتبطة بالعملات وارتفاع تكاليف وقود الطائرات.